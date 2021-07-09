За сутки умерли двое врачей детской городской больницы Калуги

Как мы ранее рассказывали, в четверг, 8 июля, не стало врача детской городской больницы Валентины ТОПИНОЙ. Позже стало известно, что в тот же день скончалась еще одна сотрудница.

Старейший врач больницы Анфиса АГЕЕВА посвятила 38 лет работе в этом учреждении. Ее не стало на 93 году жизни.

Она окончила Омский государственный медицинский институт им. М.И. Калинина в 1953 г. В детской городской больнице работала с 1967 г. Начала свою трудовую деятельность заведующей приемным отделением, далее возглавляла II грудное отделение в течении 20 лет. После реорганизации коечного фонда с 1989 года работала врачом в пульмонологическом отделении. В 2005 ушла на заслуженный отдых.

- Выражаем искренние соболезнования родным и близким Анфисы Федоровны, светлая память о ней останется в наших сердцах, - сказано в сообщении больницы.

Напомним, недавно скончались двое врачей калужской БСМП.