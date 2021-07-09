Под Калугой провели незаконные автогонки

В Калуге провели незаконные автогонки. Об этом сообщает калужская Госавтоинспекция в пятницу, 9 июля.

В соцсетях появилось видео с гонкой машин на 41 километре трассы Р-132.

Полицейским удалось установить личность участвовавших в заездах водителей.

В данный момент поводится проверка.

- В ходе административного расследования на 6 нарушителей составлены административные протоколы по ч.4 ст.12.19 КОАП «Нарушение правил остановки или стоянки т/с на проезжей части, повлекшие создания препятствий для движения других транспортных средств", штраф за данное правонарушение составляет 2000 рублей, - отметили в УГИБДД.