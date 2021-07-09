В Калужской области подорожала морковь

В Калужской области за неделю, с 30 июня по 7 июля, зафиксирован рост цен на некоторые продукты. В пятницу, 9 июля, об этом рассказали на заседании штаба по мониторингу и оперативному реагированию на изменение цен, которое провел заместитель министра конкурентной политики региона Лев МАРЧЕНКОВ.

За неделю в калужских магазинах значительных изменений цен не зафиксировано.

Отмечаются сезонные колебания цен на овощи: увеличились цены на морковь – на 7,2%, уменьшились - на огурцы свежие на 6,9%, картофель – на 1,8%.

Сейчас в Калужской области минимальная цена на сахар-песок установилась на уровне 45,80 руб./кг, масло подсолнечное – 101,11 руб./кг, яйца куриные – 59,46 руб./дес., картофель – 52,83 руб./кг, морковь свежую – 63,49 руб./кг.

Минимальные цены на 5 июля среди соседних областных центров ЦФО в Калуге наблюдаются минимальные цены на консервы мясные и овощные для детского питания, сахар-песок, печенье, лук репчатый. Максимальные – на масло сливочное, капусту свежую.

Дефицита продовольственных товаров на территории области нет.

На рынке нефтепродуктов с 30 июня по 7 июля оптовые и розничные цены на бензин и дизельное топливо существенно не изменились.

В рейтинге минимальных розничных цен на нефтепродукты среди субъектов ЦФО Калужская область (по состоянию на 28 июня) занимала 4-е место по бензину автомобильному (47,05 руб./л) и 2-е место по дизельному топливу (47,30 руб./л).