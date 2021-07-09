В Калужской области отменили рок-пикник на природе
В пятницу, 9 июля, в Калужской области должен был состояться рок-пикник на открытом воздухе. Однако вечером четверга организаторы сообщили, что мероприятие отменено.
- Внимание! Мероприятие прикрыли, - говорится в сообщении. - Час назад приехали сотрудники и настоятельно рекомендовали не проводить мероприятие.
Будет ли пикник перенесен на другую дату в данный момент уточняется.
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