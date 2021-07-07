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В Калужской области смертность от коноравируса выросла в 4 раза в сравнении с июлем 2020-го

Сергей ПЕТРОВ , Фото: Минздрав РФ
Опубликовано: 07.07.2021 13:00 17 961
В Калужской области смертность от коноравируса выросла в 4 раза в сравнении с июлем 2020-го

Сегодня, 7 июля, а значит с начала месяца прошла уже неделя. Пользуясь случаем, мы решили сравнить данные статистики по коронавирусу за 1-7 июля в прошлом и этом годах.

И она оказалась весьма неутешительной. Внушительный рост показывает как заболеваемость коронавирусом, так и смертность от COVID-19.

А ведь в то же самое время в 2020-м кривая заболеваемости пошла на спад, из-за чего уже второго числа власти Калужской области объявили о переходе работы поликлиник в нормальный режим, а с 6 числа открылись детские площадки, музеи и выставки.  

Казалось, самое страшное позади, еще чуть-чуть и вакцины от коронавируса поступят в больницы и поликлиника, а уж с ней-то мы быстро победим эту заразу и заживем лучше прежнего!

- Угу, разбежались, - мрачно скажет на этот счет пессимист и, увы, окажется прав.

Полный провал прививочной кампании вкупе с распространением нового индийского особо заразного штамма, привел к двукратному росту заболеваемости и четырехкратному росту смертности от коронавируса в Калужской области.

Не верите – смотрите сами. Мы все за вас посчитали по дням и вывели среднеарифметическое.

Статистика за 1-7 июля 2020

1 июня

  • 44 умерших, прирост 0, заболевших 6117

2 июля

  • Прирост умерших 0, заболевших 6170, прирост +53

3 июля

  • 45 умерших, прирост 1, заболевших 6222, прирост +52

4 июля

  • 48 умерших, прирост 3, заболевших 6272, прирост +50

5 июля

  • Прирост умерших 0, заболевших 6321, прирост +49

6 июля

  • Прирост умерших 0, заболевших 6368, прирост +47

7 июля

  • Прирост умерших 0, заболевших 6413, прирост +45

Итого за 7 дней:

  • Умерло 4 человека
  • Заразились 296 человек
  • В среднем в день фиксировалось 42,3 заболевших и 0,6 умерших

 

Статистика 1-7 июля 2021 года

1 июля

  • Умерших 374, заболевших 37 474

2 июля

  • 378 умерших, прирост 4, заболевших 37566, прирост +92

3 июля

  • 380 умерших, прирост 2, заболевших 37660, прирост +94

4 июля

  • 383 умерших, прирост 3, заболевших 37756, прирост +96

5 июля

  • 387 умерших, прирост 4, заболевших 37850, прирост +94

6 июля

  • 390 умерших, прирост 3, заболевших 37947, прирост +97

7 июля

  • 392 умерших, прирост 2, заболевших 38053, прирост +106

Итого за 7 дней:

  • Умерло 18
  • Заразились 579
  • В среднем в день 82,7 заболевших, 2,6 умерших

Как видите, заболеваемость в первую неделю 2021 по отношению к тому же периоду 2020 выросла в два раза (1,95, если быть точным), а смертность в совершенно дикие 4 раза.

Уважаемые читатели, а почему вы не хотите делать прививку?

 Голосование заканчивается 21/07/2021

Сергей ПЕТРОВ , Фото: Минздрав РФ
Опубликовано: 07.07.2021 13:00 17 961
Тэги: коронавирус
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