В Калужской области смертность от коноравируса выросла в 4 раза в сравнении с июлем 2020-го
Сегодня, 7 июля, а значит с начала месяца прошла уже неделя. Пользуясь случаем, мы решили сравнить данные статистики по коронавирусу за 1-7 июля в прошлом и этом годах.
И она оказалась весьма неутешительной. Внушительный рост показывает как заболеваемость коронавирусом, так и смертность от COVID-19.
А ведь в то же самое время в 2020-м кривая заболеваемости пошла на спад, из-за чего уже второго числа власти Калужской области объявили о переходе работы поликлиник в нормальный режим, а с 6 числа открылись детские площадки, музеи и выставки.
Казалось, самое страшное позади, еще чуть-чуть и вакцины от коронавируса поступят в больницы и поликлиника, а уж с ней-то мы быстро победим эту заразу и заживем лучше прежнего!
- Угу, разбежались, - мрачно скажет на этот счет пессимист и, увы, окажется прав.
Полный провал прививочной кампании вкупе с распространением нового индийского особо заразного штамма, привел к двукратному росту заболеваемости и четырехкратному росту смертности от коронавируса в Калужской области.
Не верите – смотрите сами. Мы все за вас посчитали по дням и вывели среднеарифметическое.
Статистика за 1-7 июля 2020
1 июня
- 44 умерших, прирост 0, заболевших 6117
2 июля
- Прирост умерших 0, заболевших 6170, прирост +53
3 июля
- 45 умерших, прирост 1, заболевших 6222, прирост +52
4 июля
- 48 умерших, прирост 3, заболевших 6272, прирост +50
5 июля
- Прирост умерших 0, заболевших 6321, прирост +49
6 июля
- Прирост умерших 0, заболевших 6368, прирост +47
7 июля
- Прирост умерших 0, заболевших 6413, прирост +45
Итого за 7 дней:
- Умерло 4 человека
- Заразились 296 человек
- В среднем в день фиксировалось 42,3 заболевших и 0,6 умерших
Статистика 1-7 июля 2021 года
1 июля
- Умерших 374, заболевших 37 474
2 июля
- 378 умерших, прирост 4, заболевших 37566, прирост +92
3 июля
- 380 умерших, прирост 2, заболевших 37660, прирост +94
4 июля
- 383 умерших, прирост 3, заболевших 37756, прирост +96
5 июля
- 387 умерших, прирост 4, заболевших 37850, прирост +94
6 июля
- 390 умерших, прирост 3, заболевших 37947, прирост +97
7 июля
- 392 умерших, прирост 2, заболевших 38053, прирост +106
Итого за 7 дней:
- Умерло 18
- Заразились 579
- В среднем в день 82,7 заболевших, 2,6 умерших
Как видите, заболеваемость в первую неделю 2021 по отношению к тому же периоду 2020 выросла в два раза (1,95, если быть точным), а смертность в совершенно дикие 4 раза.
Уважаемые читатели, а почему вы не хотите делать прививку?
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