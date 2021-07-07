В Калужской области смертность от коноравируса выросла в 4 раза в сравнении с июлем 2020-го

Сегодня, 7 июля, а значит с начала месяца прошла уже неделя. Пользуясь случаем, мы решили сравнить данные статистики по коронавирусу за 1-7 июля в прошлом и этом годах.

И она оказалась весьма неутешительной. Внушительный рост показывает как заболеваемость коронавирусом, так и смертность от COVID-19.

А ведь в то же самое время в 2020-м кривая заболеваемости пошла на спад, из-за чего уже второго числа власти Калужской области объявили о переходе работы поликлиник в нормальный режим, а с 6 числа открылись детские площадки, музеи и выставки.

Казалось, самое страшное позади, еще чуть-чуть и вакцины от коронавируса поступят в больницы и поликлиника, а уж с ней-то мы быстро победим эту заразу и заживем лучше прежнего!

- Угу, разбежались, - мрачно скажет на этот счет пессимист и, увы, окажется прав.

Полный провал прививочной кампании вкупе с распространением нового индийского особо заразного штамма, привел к двукратному росту заболеваемости и четырехкратному росту смертности от коронавируса в Калужской области.

Не верите – смотрите сами. Мы все за вас посчитали по дням и вывели среднеарифметическое.

Статистика за 1-7 июля 2020

1 июня

44 умерших, прирост 0, заболевших 6117

2 июля

Прирост умерших 0, заболевших 6170, прирост +53

3 июля

45 умерших, прирост 1, заболевших 6222, прирост +52

4 июля

48 умерших, прирост 3, заболевших 6272, прирост +50

5 июля

Прирост умерших 0, заболевших 6321, прирост +49

6 июля

Прирост умерших 0, заболевших 6368, прирост +47

7 июля

Прирост умерших 0, заболевших 6413, прирост +45

Итого за 7 дней:

Умерло 4 человека

Заразились 296 человек

В среднем в день фиксировалось 42,3 заболевших и 0,6 умерших

Статистика 1-7 июля 2021 года

1 июля

Умерших 374, заболевших 37 474

2 июля

378 умерших, прирост 4, заболевших 37566, прирост +92

3 июля

380 умерших, прирост 2, заболевших 37660, прирост +94

4 июля

383 умерших, прирост 3, заболевших 37756, прирост +96

5 июля

387 умерших, прирост 4, заболевших 37850, прирост +94

6 июля

390 умерших, прирост 3, заболевших 37947, прирост +97

7 июля

392 умерших, прирост 2, заболевших 38053, прирост +106

Итого за 7 дней:

Умерло 18

Заразились 579

В среднем в день 82,7 заболевших, 2,6 умерших

Как видите, заболеваемость в первую неделю 2021 по отношению к тому же периоду 2020 выросла в два раза (1,95, если быть точным), а смертность в совершенно дикие 4 раза.

Уважаемые читатели, а почему вы не хотите делать прививку? У меня противопоказания Я не верю словам чиновников о ее эффективности Я не верю россказням врачей, что эффективную прививку можно сделать за такой короткий срок Слышал, что врачи не прививаются и всем говорят, что надо подождать, вот я и слушаю Я убежденный антипрививочник и принципиально ничем не прививаюсь Жду пока нормальная зарубежная прививка в стране не появится, а нашим не верю Вирус уже мутировал, и я не верю словам будто любая прививка помогает от новых штаммов Вера не позволяет Другое, напишу в комментариях А я хочу и сделал привику Голосование заканчивается 21/07/2021