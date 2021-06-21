Главные новости в Калужской области 21 июня: бушующая жара, противоковидные меры, переселение калужан

Подходит к концу первый рабочий день этой недели, а значит пришло время нашего традиционного обзора новостей.

Прививки в торговых центрах

Рост заболеваемости ковидом все-таки достиг Калужской области. Вопрос мер по противодействию коронавирусу обсудили на заседании оперативного штаба. В связи с этим в Калуге появятся пункты вакцинации прямо в торговых центрах.

Помимо этого, в правительстве подписали распоряжение, вводящие ряд других рекомендаций.

Масочный контроль

В связи с ковидной ситуацией власти региона решили жестче контролировать то, как калужане носят маски. Следить за этим поручили прокуратуре.

Дорогостоящая пицца

Несмотря на бушующий коронавирус, мошенники не дремлют. Так, например, одну из калужанок обманули на 20 тысяч рублей. Женщина заказала пиццу на сайте-двойнике.

Калужане переселяются

Есть новости для владельцев аварийного жилья. Граждан продолжают переселять в другое жилье. В этом году план по переселению калужан даже перевыполнили.

Изнурительная жара

Погода в нашем регионе не щадит никого. Роспотребнадзор даже предложил сокращать рабочий день в связи с аномальной жарой. Часы работы рекомендуют сократить тем, у кого в помещении температура поднялась до +28 и выше.

На этом у нас все.

До завтра!