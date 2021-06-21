Роспотребназдор рекомендует ввести сокращенный рабочий день из-за аномальной жары в Калужской области

Роспотребнадзор рекомендовал сократить продолжительность рабочего дня на один час в случае повышения температуры в рабочем помещении до 28,5 градусов, сообщает ТАСС в понедельник, 21 июня.

При температуре +29 градусов необходимо сократить рабочий день на два часа.

- Для защиты от чрезмерного теплового излучения необходимо использовать специальную одежду или одежду из плотных сортов ткани, - отметили в ведомстве. - Рекомендуется допускать к такой работе лиц не моложе 25 и не старше 40 лет.

Роспотребнадзор подчеркивает, что работать на открытом воздухе с температурой воздуха более +32,5 градусов рекомендуется 15-20 минут с отдыхом 10-12 минут в охлаждаемом помещении.

Температура выше +32,5 градусов считается опасной.