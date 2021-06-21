Калужанка заказала пиццу за 20 тысяч рублей

В Калуге местная жительница стала жертвой мошенников, заказав пиццу на сайте-двойнике. Об этом сообщили в УМВД по Калужской области в понедельник, 21 июня.

- Как пояснила одна из калужанок, решив заказать пиццу, она набрала соответствующий поисковый запрос в сети Интернет, - отметили в полиции. - Из нескольких найденных сайтов женщина выбрала один, с названием известной сети пиццерий, и перешла на него, после чего для заказа интересующих товаров приступила к процедуре оформления. Указав способ оплаты картой, она ввела в всплывшее окно запрашиваемую информацию: номер своей банковской карты, срок ее действия и трехзначный защитный код. Затем калужанке на сотовый телефон поступило сообщение с кодом подтверждения, который она также ввела на сайте для оплаты покупки. Однако после этого в окошке всплыло уведомление, что код введен неправильно и необходимо дождаться нового, который так и не пришел.

Женщину это насторожило, поэтому она проверила баланс своей карты. У калужанки списали 20 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело.