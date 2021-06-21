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В Калужской области приняли дополнительные меры по борьбе с коронавирусом

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 21.06.2021 17:10 11 3106
В Калужской области приняли дополнительные меры по борьбе с коронавирусом

В Калужской области вводят дополнительные меры по предотвращению распространения коронавируса. Соответствующее распоряжение в понедельник, 21 июня, подписала заместитель губернатора Калужской области и руководитель его администрации Карина БАШКАТОВА.

- Документом, в частности, предусматривается ежедневное осуществление уполномоченными ведомствами контрольных мероприятий по соблюдению организациями всех форм собственности, индивидуальными предпринимателями и гражданами требований, направленных на предупреждение распространения COVID-19, включая соблюдение масочного и дезинфекционного режимов, а также социального дистанцирования (не менее 1,5 метров), - сказано в сообщении правительства.

Министерству здравоохранения области поручили организовать мобильные пункты вакцинирования, а также предусмотреть меры стимулирующего характера для медработников, участвующих в вакцинации населения, во взаимосвязи от количества граждан, прошедших вакцинацию.

- Руководителям организаций сферы торговли, общественного питания, транспортного обслуживания, бытовых и прочих персональных услуг, почтовой связи, образования, здравоохранения, спорта, туризма, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики, досуговых, развлекательных и зрелищных мероприятий рекомендовано допускать к работе с потребителями сотрудников организации, прошедших вакцинацию либо имеющих положительные результаты ранее выполненного исследования на наличие иммуноглобулинов классов G и/или М к вирусу SARS-Co V-2 по результатам проведенных лабораторных исследований, - также отметили в правительстве. - Сотрудников, не входящих в данные категории, рекомендуется перевести на удаленный режим работы, а также принять меры для стимулирования специалистов к прохождению вакцинации.

Также министерству внутренней политики и массовых коммуникаций совместно с региональным минздравом и Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Калужской области поручили усилить информационную работу среди населения о необходимости вакцинации.

Торгово-промышленной палате области рекомендовано провести разъяснительную работу с предпринимательским сообществом о преимуществах проведения вакцинации среди своих сотрудников.

- Минздраву области совместно с руководителями организаций и индивидуальными предпринимателями поручено организовать формирование паспортов коллективного иммунитета организаций, характеризующих коллективный иммунитет сотрудников к новой коронавирусной инфекции, - подчеркнули в ведомстве. - Паспорт выдается в случае, когда у работодателя 60 более процентов сотрудников прошли вакцинацию. Органам исполнительной власти и местного самоуправления также поручено стремиться к данному показателю при проведении вакцинации специалистов.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 21.06.2021 17:10 11 3106
Тэги: общество коронавирус
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