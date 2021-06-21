В Калуге перевыполнят план по переселению граждан из аварийного жилья

В понедельник, 21 июня, на рабочем совещании правительства Калужской области министр по строительству и ЖКХ Вячеслав ЛЕЖНИН рассказал о том, что региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» до конца 2021 года будет реализован с перевыполнением плана. На сегодняшний день из 20 310 кв.м. жилой площади, предусмотренной программой к переселению, уже расселили 16 450 кв.м. Из 1130 человек уже переехали 1030 граждан.

- На сегодняшний день план выполнен на 81% по площади и на 92% по количеству людей, -сказал Вячеслав Лежнин. - До конца года планируем расселить ещё 4040 кв.м. и 230 человек, тогда общая площадь составит 24 350 кв.м. и количество граждан в целом 1360 человек, что на 20% больше запланированных показателей.

При переселении возникает ряд сложностей:

Невозможно связаться с собственниками аварийного жилья, по причине их переезда в другие города и отсутствием контактов;

Увеличение сроков регистрации по случаям, когда аварийное жилье находится в залоге у банков и отсутствуют опекуны у собственников, признанных недееспособными;

Увеличение сроков регистрации прав собственности в рамках наследственных дел и решения вопросов с выделением долей для несовершеннолетних детей.

Не вошел в программу непригодный для проживания жилищный фонд в размере порядка 60 тыс.кв.м. Затраты на его переселение составят примерно 3,3 млрд. рублей.

- Аварийный жилищный фонд продолжает пополняться. В связи с чем, прошу администрации муниципальных образований своевременно информировать министерство по признанию домов аварийными и вовремя вносить сведения о таком жилье в программу АИС реформа ЖКХ, - закончил свой доклад министр Вячеслав Лежнин.