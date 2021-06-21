Главная Новости Недвижимость и ЖКХ
COVID-19 Фотоконкурс Афиша Юбилей Калуги Клиника года Жара

В Калуге перевыполнят план по переселению граждан из аварийного жилья

Ирина Будникова
Опубликовано: 21.06.2021 10:58 3 1259
В Калуге перевыполнят план по переселению граждан из аварийного жилья

В понедельник, 21 июня, на рабочем совещании правительства Калужской области министр по строительству и ЖКХ Вячеслав ЛЕЖНИН рассказал о том, что региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» до конца 2021 года будет реализован с перевыполнением плана. На сегодняшний день из 20 310 кв.м. жилой площади, предусмотренной программой к переселению, уже расселили 16 450 кв.м.  Из 1130 человек уже переехали 1030 граждан.

- На сегодняшний день план выполнен на 81% по площади и на 92% по количеству людей, -сказал Вячеслав Лежнин. - До конца года планируем расселить ещё 4040 кв.м. и 230 человек, тогда общая площадь составит 24 350 кв.м. и количество граждан в целом 1360 человек, что на 20% больше запланированных показателей.

При переселении возникает ряд сложностей:

  • Невозможно связаться с собственниками аварийного жилья, по причине их переезда в другие города и отсутствием контактов;
  • Увеличение сроков регистрации по случаям, когда аварийное жилье находится в залоге у банков и отсутствуют опекуны у собственников, признанных недееспособными;
  • Увеличение сроков регистрации прав собственности в рамках наследственных дел и решения вопросов с выделением долей для несовершеннолетних детей.
  • Не вошел в программу непригодный для проживания жилищный фонд в размере порядка 60 тыс.кв.м. Затраты на его переселение составят примерно 3,3 млрд. рублей.

- Аварийный жилищный фонд продолжает пополняться. В связи с чем, прошу администрации муниципальных образований своевременно информировать министерство по признанию домов аварийными и вовремя вносить сведения о таком жилье в программу АИС реформа ЖКХ, - закончил свой доклад министр Вячеслав Лежнин. 

Ирина Будникова
Опубликовано: 21.06.2021 10:58 3 1259
Тэги: жилье жкх переселение из аварийного жилья
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)
Комментарии читателей: 3 шт.
загрузка комментариев
НОВОСТИ КОМПАНИЙ
ВТБ вдвое увеличил выдачи автокредитов в Калужской области
ВТБ увеличил выдачи ипотеки в Калужской области на 15%
«Ростелеком» запустил «Мониторинг транспорта», позволяющий отслеживать состояние автопарка
«Ростелеком» и RAMZES666 помогут начинающим киберспортсменам
«Ростелеком» предлагает бизнесу переехать в «Умный офис»: новый облачный сервис поможет дистанционно управлять помещениями из любой точки мира
Калужские юзеры предпочитают смотреть видео в Instagram, а не в онлайн-кинотеатрах
Новости
ОПРОС
А что для вас главное в такси? 
Всего проголосовало: 809
Новости Обнинска
Новости партнеров
Угловой карниз из нержавейки для ванной
Полезные советы при покупке керамогранита 60x120 см
Как правильно оформить газель в лизинг для юридических лиц?

© 2007-2021 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах активная гиперссылка на главную страницу вида www.kp40.ru обязательна.

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: ev@kp.kaluga.ru, vi@kp.kaluga.ru Отдел рекламы на сайте: sz@kp.kaluga.ru

В России запрещена деятельность организаций: «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымско-татарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля»; «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба».

Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru

Мы в соцсетях

               

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru