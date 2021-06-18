Главные новости в Калужской области 18 июня: жара наступает, губернатор заразился, старики пропадают и не находятся
Подходит к концу последний рабочий день этой недели, а значит пришло время нашего традиционного обзора новостей.
Жара неумолима
Эти выходные и будущая неделя обещают быть жаркими. Настолько, что минприроды даже опубликовало предупреждение о неблагоприятных метеорологических условиях первой степени. Это значит, что предприятия области должны будут снизить выбросы в атмосферу.
Коронавирус наступает
Зараза не обходит стороной и первых лиц области. Владислав Шапша во время пробежки почувствовал себя плохо и был госпитализирован. Там у него нашли ковид.
Благодаря прививке он протекает в легкой форме, а его родные даже не заразились.
Пожар на складе
На улице Московской загорелся склад, в котором хранились баллоны с кислородом и пропаном. К счастью, пострадавших нет. Пожарные вытащили их и затушили огонь.
Люди пропадают и не находятся
«Лиза Алерт» сообщила о поиске 74-летнего Акакия Самушия. О нем ничего неизвестно со вчерашнего дня.
Вместе с тем его ровесник Анатолий Жмурко пропал еще 14 июня и до сир пор его не могут найти.
Полтора миллиарда от Мишустина
Глава Правительства РФ выделил на достройку Северного обхода Калуги полтора миллиарда рублей. Деньги поступят в рамках нацпроекта БКАД.
Когда в 2022 году его достроят, объездное кольцо вокруг города замкнется.
На этом у нас все.
Приятных всем выходных! А если поедете на дачу, то не забудьте сделать пару-тройку снимков и прислать их в наш конкурс «Шашлычки-цветочки» и попробовать выиграть интересные призы.
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