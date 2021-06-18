Главные новости в Калужской области 18 июня: жара наступает, губернатор заразился, старики пропадают и не находятся

Подходит к концу последний рабочий день этой недели, а значит пришло время нашего традиционного обзора новостей.

Жара неумолима

Эти выходные и будущая неделя обещают быть жаркими. Настолько, что минприроды даже опубликовало предупреждение о неблагоприятных метеорологических условиях первой степени. Это значит, что предприятия области должны будут снизить выбросы в атмосферу.

Коронавирус наступает

Зараза не обходит стороной и первых лиц области. Владислав Шапша во время пробежки почувствовал себя плохо и был госпитализирован. Там у него нашли ковид.

Благодаря прививке он протекает в легкой форме, а его родные даже не заразились.

Пожар на складе

На улице Московской загорелся склад, в котором хранились баллоны с кислородом и пропаном. К счастью, пострадавших нет. Пожарные вытащили их и затушили огонь.

Люди пропадают и не находятся

«Лиза Алерт» сообщила о поиске 74-летнего Акакия Самушия. О нем ничего неизвестно со вчерашнего дня.

Вместе с тем его ровесник Анатолий Жмурко пропал еще 14 июня и до сир пор его не могут найти.

Полтора миллиарда от Мишустина

Глава Правительства РФ выделил на достройку Северного обхода Калуги полтора миллиарда рублей. Деньги поступят в рамках нацпроекта БКАД.

Когда в 2022 году его достроят, объездное кольцо вокруг города замкнется.

На этом у нас все.

Приятных всем выходных! А если поедете на дачу, то не забудьте сделать пару-тройку снимков и прислать их в наш конкурс «Шашлычки-цветочки» и попробовать выиграть интересные призы.