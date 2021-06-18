Создатели «Новичка» вдохновлялись калужскими дорогами

В прошлом году в соцсети «Вконтакте» появился первый калужский интернет-сериал «Новичок», который рассказывает о жизни и труде дорожных рабочих.

Он сразу привлёк внимание жителей нашего города. Первый сезон суммарно набрал более полутора миллиона просмотров на разных площадках и этим летом выходит его продолжение.

Перед стартом второго сезона мы встретились с создателями этого фильма, а именно, с продюсером сериала Виталием РАМАКАЕВЫМ, линейным продюсером и пиар директором Артёмом МАЛЫГИНЫМ, исполнителем одной из главных ролей Сергеем ЛУНЕВЫМ и актрисой калужского ТЮЗа, также сыгравшая в новом сезоне одну из главных ролей, Алиной НОВИКОВОЙ.

О премии в 500 000 рублей

- Ребят, признавайтесь, это вы те самые подрядчики, которые Гагаринский мост отремонтировали недавно?

- Нет, нет, - воспринял вопрос всерьёз Рамакаев.

- Неужели не слышали про ремонт?

- Слышали и ощутили на себе. Я там живу, – сказал Сергей Лунёв.

- На Правом берегу?

- На Гагаринском мосту. Точнее под ним, - пошутил Рамакаев. - Кстати сказать, ситуация с ремонтом дорог в Калуге и подтолкнула нас создать сериал. Ведь именно на дорожных рабочих изливается весь хайп. Причем, изо всех рупоров, начиная от водителей машин и заканчивая пешеходами.

Но ведь весь этот негатив от разбитых дорог направлен на абсолютно невиновных людей, которые вкалывают каждый день. И тогда появилась идея рассказать историю о жизни внутри бригады, которая происходит с людьми, хулимыми всеми.

- В вашем сериале есть момент с выдачей премии в 500 тысяч рублей на каждого работника СМЭУ. За такими деньгами к нам москвичи сами захотят переехать, а не мы к ним. Откуда такие цифры? Кто вам инфу слил?

- Это киношный ход.

- А сами сотрудники СМЭУ принимали участие в съемках? Например, в сцене на совещании, именно они были?

- 50 на 50. Приехала настоящая бригада. Мы их сами просили об этом, - говорит Артём.

Массовка выглядела лакмусово, но когда зашли работники СМЭУ, картинка сразу заиграла, потому что люди все фактурные, обгорелые, настоящие.

- Причем они были только что с объекта. Приехали с уборки, снялись у нас и поехали дальше убираться. Они не готовились к съемкам. Их просто привезли, сняли и увезли, - поясняет Артём.

- Сколько платили массовке?

- Все получили свои заслуженные 500 рублей, - говорит Виталий.

Косвенная монетизация и лайки

- Чем по жизни занимаетесь? Работаете, учитесь?

- Я самозанятый. Веду мероприятия и занимаюсь видеопроизводством: монтирую, организую съёмки.

- Всё-таки, это ваша профессиональная деятельность?

- Я закончил колледж архитектуры и строительства в Пензе, являюсь специалистом по рекламе, - говорит Виталий.

Наш киноопыт по большей части построен на роликах из YouTube. В них рассказывают, как делается настоящее большое кино, на что нужно обращать внимание и т.д. Пропуская через себя эту информацию, появилось желание снять что-то большое. А дальше по стечению обстоятельств к нам присоединились очень крутые ребята. Мы снимаем сериал совместно с друзьями из Пензы.

Оператор-постановщик - самый великий человек из всей нашей команды - Миша Чувыкин, как и я, из Пензы. Когда учился в колледже, я был удивлен тому, как он делает видео.

Мы пришли к нему с идеей снять сериал, и он откликнулся на это не как на бизнес-проект, на котором можно заработать, а как на классную возможность реализовать себя и повысить свою квалификацию.

- В первой части сериала вы снимали исключительно своих знакомых?

- По большей части да, а также знакомых своих знакомых, кто подходил нам по типажу и мог играть, – подтвердил Артем.

- Сериал принёс какой-то доход, кроме лайков?

- У нас нет монетизации, - говорит Виталий.

- Меня эти 500 рублей массовке смущают. Неужели все расходы за свой счет?

- У нас есть инвестор, но он по-прежнему желает оставаться в тени. Поэтому его имя не разглашаем.

У нас есть определённый бюджет. Сделать это совсем без денег почти невозможно. Элементарно нужно покормить съёмочную группу, - признался Виталий.

- Да? – удивился Сергей.

- Ты просто всегда в обед уезжаешь и твою порцию Витя Блинов съедает.

- На втором сезоне планируете заработать?

- Бывает прямая монетизация, а бывает косвенная. Наверное, мы по косвенной монетизации больше получаем.Но для нас это отдушина. Мы показали, на что способны.

- А в чем заключается эта косвенная монетизация?

- Например, у нас появляются заказы на более дорогое видеопроизводство чем те, которые поступали к нам до появления сериала, - рассказал Виталий.

Из Пензы через Питер

- Что вас заставило переехать в наш город?

- Желание выйти и сказать: «Я тут один, нужно что-то делать».

- Почему именно Калуга?

- Я поехал в Петербург, там оказалось слишком холодно, - говорит Виталий. - Потом познакомился в Анапе с ребятами из Калуги, они мне предложили приехать в гости, я заехал и остался.

- Понравилось?

- Да, вполне.

- Идея фильма для меня, как калужанки, близка. Думаю, не я одна периодически порываюсь уехать из этого города, но здесь какой-то центр притяжения. Калуга просто не отпускает.

- Болото – вставляет слово Алина Новикова. - Это в хорошем смысле. Оно затягивает, стоит начать в нём вариться.

- Я заметил, что в Пензе все очень любят Пензу, - поддерживает направление беседы Виталий. - Есть люди, которые ругают наш город, но в душе все его очень любят.

В Калуге такое редко встретишь. Большая часть калужан почему-то не любят свой город. Поэтому одна из мыслей нашего сериала, о том, что нужно любить то место, где ты живёшь, и тогда оно будет становиться всё лучше и лучше.

Кастинг с видео и без

- Как проходил кастинг второго сезона?

- Это был сложный процесс, - вздохнул Виталий. - После выхода первого сезона, нам стало поступать много сообщений с вопросом: «Как попасть в сериал?». Ну, думаем, раз люди хотят, почему бы не провести кастинг? И вот за два дня до него мы с Артёмом понимаем, что не знаем как это делается.

Начали обзванивать всех знакомых актёров, консультировались. У нас была задача набрать массовку и людей на роли с текстом из одного-дух слов. Попросили всех претендентов прочитать стихотворение с разными эмоциями.

- На данный момент уже 3 человека с кастинга приняли участие в съёмках, - добавляет Артём.

- Чем вас зацепила Алина? Я правильно понимаю, что она прошла по кастингу?

- Всё верно, она прошла по кастингу, - говорит Артём. - Но присутствовать лично в тот день не могла. На кастинге мы не смогли найти человека на ее роль, это одна из главных ролей второго сезона. Алина отправила нам свою видео визитку, и мы посмотрели её уже после кастинга.

- У меня было 3 спектакля в тот день, - объяснила Алина.

- Решающим фактором оказалось то, что она профессиональная актриса. У неё своеобразный иммунитет-тотем. Как в программе первого канала «Последний Герой».

Сроки выхода

- Когда второй сезон появится в сети?

- Мы его еще не досняли. Ориентировочно в середине июля, - поделился планами Артём.

Мы хотим максимально быстро его запустить сейчас, чтобы летом у нас всё состоялось. Планируем к сентябрю уже закрыть этот вопрос - выложить полностью все серии.

Но всякое бывает, поэтому сроки выхода зависят от того, как мы будем успевать собирать серии.

- То есть вы начнёте выкладывать серии раньше, чем доснимите второй сезон?

- Нет. Мы сначала доснимем. Но середина июля – это первая наша отправная точка, с которой мы хотели бы начать запуск. Но может быть чуть позже. Возможно, в начале августа, но точно летом, - уточнил Артём.

- Где его можно будет посмотреть?

- В Instagram, во Вконтакте, чуть-чуть публикуется на Facebook и на YouTube.

- Задумывались о том, чтобы снять 3 сезон?

- Пока не задумывались. Мы хотим доснять второй и получить какой-то фид-бэк по сравнению с первым сезоном, чтобы было понимание в ту ли сторону мы движемся, - сказал Артём.