В Калуге пропал 74-летний мужчина в синей кофте

В Калуге пропал 74-летний Акакий Владимирович САМУШИЯ. Его не видели с 17 июня, сообщает поисковый отряд «ЛизаАлерт» Калужской области.

Волонтеры опубликовали приметы пропавшего:

Рост: 175 см

Телосложение: нормальное

Цвет глаз: карие

Волосы: седые, короткая стрижка, имеются залысины

Одежда: синяя кофта с длинным рукавом, серо-синие джинсы, темно коричневые туфли.

Если вам что-либо известно, сообщите об этом по телефонам 8 800 700-54-52, 8 920 611-71-15 или 112.