В Калуге пропал 74-летний мужчина в синей кофте
В Калуге пропал 74-летний Акакий Владимирович САМУШИЯ. Его не видели с 17 июня, сообщает поисковый отряд «ЛизаАлерт» Калужской области.
Волонтеры опубликовали приметы пропавшего:
- Рост: 175 см
- Телосложение: нормальное
- Цвет глаз: карие
- Волосы: седые, короткая стрижка, имеются залысины
- Одежда: синяя кофта с длинным рукавом, серо-синие джинсы, темно коричневые туфли.
Если вам что-либо известно, сообщите об этом по телефонам 8 800 700-54-52, 8 920 611-71-15 или 112.