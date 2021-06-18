В Калуге продолжают искать 74-летнего мужчину в серой кепке

Как мы уже писали ранее, в Калуге пропал 74-летний Анатолий Семенович ЖМУРКО. Мужчину не видели с 14 июня. В пятницу, 18 июня, поисковый отряд «ЛизаАлерт» Калужской области сообщил, что ищет свидетельства на пропавшего, а также рассказал о возможном местонахождении пенсионера.

- Если вы находились 15 июня 2021 года в период между 7:00 и 10:00 ч. в районе ул. Железняки от птицефабрики до ул. Гурьянова, и видели мужчину, подходящего под описание ниже, сообщите, - отмечают в поисковом отряде.



Также волонтеры опубликовали приметы пропавшего:

рост 160 см,

худощавого телосложения,

волосы черные с проседью,

глаза серо-голубые,

одет: черная рубашка, темно-серые брюки, черные туфли, серая кепка.

Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшего, сообщите об этом по телефонам 8 800 700-54-52 или 89038104077.