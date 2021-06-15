В Калуге пропал 74-летний мужчина

В Калуге пропал 74-летний Анатолий ЖМУРКО. Об этом во вторник сообщили в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт».

По информации волонтеров, последний раз мужчину видели 14 июня.

На данный момент нет информации, где может находиться пенсионер.

Приметы пропавшего:

Рост – 160 см,

Худощавый,

Черные волосы с сединой,

Серо-голубые глаза,

Черная рубашка,

Серо-черные брюки,

Черные туфли,

Серая кепка.

Если вы что-либо знаете о пропавшем, звоните по телефонам 112 или 88007005452.