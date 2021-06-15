В Калуге пропал 74-летний мужчина
В Калуге пропал 74-летний Анатолий ЖМУРКО. Об этом во вторник сообщили в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт».
По информации волонтеров, последний раз мужчину видели 14 июня.
На данный момент нет информации, где может находиться пенсионер.
Приметы пропавшего:
- Рост – 160 см,
- Худощавый,
- Черные волосы с сединой,
- Серо-голубые глаза,
- Черная рубашка,
- Серо-черные брюки,
- Черные туфли,
- Серая кепка.
Если вы что-либо знаете о пропавшем, звоните по телефонам 112 или 88007005452.