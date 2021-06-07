Конкурс дачных фотографий: шашлычки-цветочки

Помните, как поется в известной песенке известного маэстро-матершинника Сергея Шнурова: «Вот будет лето, поеду на дачу, в руках лопаты… работаем, работаем, работаем».

А вот к чертям лопаты, скажем мы вам!

Зачем они, когда есть фотоаппарат, а на нашем сайте запускается фотоконкурс для тех, кто на даче не вкалывает, как папа Карло, а отдыхает душой и телом?

Условия нашего конкурса просты, как три копейки. Берете фотоаппарат, щелкаете то, что радует вас на вашей даче – цветочки, шашлычки, процесс расслабона и прочая, прочая, прочая.

Затем загружаете фото в комментарии к этой новости и зазываете друзей-знакомых голосовать за нее, ставя лайки. 10 фотографий, которые наберут наибольшее число голосов, выйдут в финальное голосование, победители которого и получат от нас призы.

Фото принимаются до 22 июня включительно, а с 23 по 30 число состоится финальное голосование.

ВНИМАНИЕ !!!

Фотографии, в кадре которых есть читающиеся этикетки спиртного, будут удаляться, так как размещение таковых в СМИ запрещено. Потому если у вас есть таковые заранее замыльте их перед отправкой на конкурс.

От одного участника принимается не более трех фото. Обязательно черканите пару слов о фотографии. Хотя бы где она сделана, в каком дачном поселке или деревне.