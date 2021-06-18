Жара отрицательно скажется на экологии Калуги

В пятницу, 18 июня, Министерство природных ресурсов Калужской области опубликовало предупреждение.

Ведомство со ссылкой на Калужский филиал ФГБУ «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» сообщило, что с девяти часов вечера пятницы по 9:00 субботы, 19 июня, на территории Калуги сложатся неблагоприятные для рассеивания загрязняющих веществ метеорологические условия.

То есть воздуху будет сложнее, чем обычно очищаться от всякой гадости. Потому предприятия должны будут в этот период снизить выбросы в атмосферу.

В связи с этим в регионе объявлены неблагоприятные метеорологические условия первой степени опасности – «НМУ I степени».

Напомним, в Калугу пришла изнуряющая жара, которая обещает продержаться до конца следующей недели.