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Михаил Мишустин дал Калуге еще 1,5 млрд. на Северный обход

Сергей ПЕТРОВ , фото Министерства дорожного хозяйства Калужской области
Опубликовано: 18.06.2021 14:36 4 943
Михаил Мишустин дал Калуге еще 1,5 млрд. на Северный обход

В пятницу, 18 июня, правительство Калужской области сообщило о выделении из федерального бюджета дополнительно 1,5 миллиарда рублей на строительство Северного обхода.

Соответствующее постановление председатель Правительства РФ Михаил Мишустин подписал 16 июня. 

Деньги выделяются в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

- Правительство РФ выделило 6,9 миллиардов рублей на завершение и ускорение строительства автодорог и мостов в шести российских регионах, - говорится в официальном сообщении регионального правительства. - Калужская область получает дополнительно 1,5 миллиарда рублей для продолжения строительства Северного обхода Калуги. Протяженность четырехполосной магистрали составит около 22 километров. Северный обход завершит масштабный проект создания кольцевой автомобильной дороги областного центра общей протяженностью 83,7 километров и с интенсивностью транспортного потока до 40 тыс. автомобилей в сутки.

Введение объекта в эксплуатацию запланировано на 2022 год.

Сергей ПЕТРОВ , фото Министерства дорожного хозяйства Калужской области
Опубликовано: 18.06.2021 14:36 4 943
Тэги: авто транспорт северный обход
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