В 14 районах Калужской области за сутки выросло количество пациентов с коронавирусом
В Калужской области в среду, 16 июня, подтвердили 59 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 36 475, сообщили в министерстве здравоохранения Калужской области.
За сутки выздоровел 51 житель нашего региона. Всего с болезнью справились 34 864 калужанина.
Новых смертей не было. В списке умерших по-прежнему 351 житель Калужской области.
На лечении остаются 1260 человек.
В 14 районах Калужской области количество пациентов с коронавирусом выросло, в 10 - снизилось, в двух - осталось прежним.
Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:
- Калуга – 395 (+6 к предыдущему дню),
- Обнинск – 114 (+2),
- Боровский район – 94 (+1),
- Кировский район – 83 (+1),
- Дзержинский район – 74 (-3),
- Малоярославецкий район – 70 (-2),
- Сухиничский район – 65 (+2),
- Козельский район – 55 (-2),
- Жуковский район – 50 (-1),
- Людиновский район – 35 (0),
- Медынский район – 28 (+2),
- Думиничский район – 25 (+1),
- Тарусский район – 21 (+1),
- Юхновский район – 19 (+2),
- Бабынинский район – 17 (+1),
- Хвастовичский район – 16 (+1),
- Ферзиковский район – 15 (+1),
- Перемышльский район – 14 (+1),
- Жиздринский район – 13 (+1),
- Спас-Деменский район – 12 (0),
- Мещовский район – 10 (-1),
- Мосальский район - 9 (-1),
- Куйбышевский район – 8 (-1),
- Ульяновский район – 7 (-2),
- Барятинский район – 6 (-1),
- Износковский район – 5 (-1).
Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 16 июня 2021 года.
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