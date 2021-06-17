В 14 районах Калужской области за сутки выросло количество пациентов с коронавирусом

В Калужской области в среду, 16 июня, подтвердили 59 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 36 475, сообщили в министерстве здравоохранения Калужской области.

За сутки выздоровел 51 житель нашего региона. Всего с болезнью справились 34 864 калужанина.

Новых смертей не было. В списке умерших по-прежнему 351 житель Калужской области.

На лечении остаются 1260 человек.

В 14 районах Калужской области количество пациентов с коронавирусом выросло, в 10 - снизилось, в двух - осталось прежним.

Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:

Калуга – 395 (+6 к предыдущему дню),

Обнинск – 114 (+2),

Боровский район – 94 (+1),

Кировский район – 83 (+1),

Дзержинский район – 74 (-3),

Малоярославецкий район – 70 (-2),

Сухиничский район – 65 (+2),

Козельский район – 55 (-2),

Жуковский район – 50 (-1),

Людиновский район – 35 (0),

Медынский район – 28 (+2),

Думиничский район – 25 (+1),

Тарусский район – 21 (+1),

Юхновский район – 19 (+2),

Бабынинский район – 17 (+1),

Хвастовичский район – 16 (+1),

Ферзиковский район – 15 (+1),

Перемышльский район – 14 (+1),

Жиздринский район – 13 (+1),

Спас-Деменский район – 12 (0),

Мещовский район – 10 (-1),

Мосальский район - 9 (-1),

Куйбышевский район – 8 (-1),

Ульяновский район – 7 (-2),

Барятинский район – 6 (-1),

Износковский район – 5 (-1).

Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 16 июня 2021 года.

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