Главные новости в Калужской области 11 июня: небывалый град и массовое ДТП на улице Кирова
Коротко рассказываем о главных калужских новостях в пятницу, 11 июня.
Белым-бело
Снега нынешним летом в Калуге пока не было, но земля все равно побелела. В Малоярославецком районе крупный град побил все посадки на огородах. Его выпало столько, что и за сутки не все растаяло.
Ночные гонки
Массовое ДТП произошло на улице Кирова в Калуге. Никто из людей не пострадал, а вот паркомату и машинам досталось. Судя по видео с камеры наблюдения, водитель «БМВ» решил быть быстрее всех, и машину занесло.
Эх, дороги
По дорогам Калуги сегодня две новости. И обе плохие. Пластиковая разметка сошла вместе со снегом. А на улице Комарова на проезжей части образовалась дыра.
Спустя три года
Зато в Калуге появились канализационные люки с символикой чемпионата мира по футболу. Все бы хорошо, но турнир прошел в России три года назад. Вот как объяснили ситуацию в городской управе.
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