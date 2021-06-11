Главные новости в Калужской области 11 июня: небывалый град и массовое ДТП на улице Кирова

Коротко рассказываем о главных калужских новостях в пятницу, 11 июня.

Белым-бело

Снега нынешним летом в Калуге пока не было, но земля все равно побелела. В Малоярославецком районе крупный град побил все посадки на огородах. Его выпало столько, что и за сутки не все растаяло.

Ночные гонки

Массовое ДТП произошло на улице Кирова в Калуге. Никто из людей не пострадал, а вот паркомату и машинам досталось. Судя по видео с камеры наблюдения, водитель «БМВ» решил быть быстрее всех, и машину занесло.

Эх, дороги

По дорогам Калуги сегодня две новости. И обе плохие. Пластиковая разметка сошла вместе со снегом. А на улице Комарова на проезжей части образовалась дыра.

Спустя три года

Зато в Калуге появились канализационные люки с символикой чемпионата мира по футболу. Все бы хорошо, но турнир прошел в России три года назад. Вот как объяснили ситуацию в городской управе.

О других событиях в Калуге и Калужской области читайте здесь.