В Калуге пластиковая дорожная разметка сошла вместе со снегом

В Калуге пластиковая разметка, которую нанесли на дороги в конце прошлого года, не выдержала испытания зимой. В пятницу, 11 июня, об этом сообщил городской голова Дмитрий ДЕНИСОВ.

- Что касается прошлогодней разметки термопластиком – подрядная организация допустила брак, их разметка сошла со снегом, - пояснил Денисов. - На всех участках подрядчик восстановит ее по гарантии за свой счет. Город повторно за работы не платит, с нашей стороны только строгий контроль за исправлением замечаний. В ближайший месяц ситуация с разметкой значительно улучшится.

По словам главы администрации, разметка краской сейчас нанесена на 20% улиц. Но коммунальщиков пока тормозят дожди.

Дмитрий Денисов рассказал, что в планах на ближайшее время нанести разметку краской на следующих участках: