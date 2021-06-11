В Калуге пластиковая дорожная разметка сошла вместе со снегом
В Калуге пластиковая разметка, которую нанесли на дороги в конце прошлого года, не выдержала испытания зимой. В пятницу, 11 июня, об этом сообщил городской голова Дмитрий ДЕНИСОВ.
- Что касается прошлогодней разметки термопластиком – подрядная организация допустила брак, их разметка сошла со снегом, - пояснил Денисов. - На всех участках подрядчик восстановит ее по гарантии за свой счет. Город повторно за работы не платит, с нашей стороны только строгий контроль за исправлением замечаний. В ближайший месяц ситуация с разметкой значительно улучшится.
По словам главы администрации, разметка краской сейчас нанесена на 20% улиц. Но коммунальщиков пока тормозят дожди.
Дмитрий Денисов рассказал, что в планах на ближайшее время нанести разметку краской на следующих участках:
- ул. Воскресенская / ул. Карпова (пешеходный переход);
- ул. Кибальчича (пешеходный переход);
- ул. Беляева (8 школа, пешеходный переход);
- ул. Суворова / ул. Ломоносова (пешеходный переход);
- ул. Дзержинского, 47 (знак «Парковка для инвалидов»);
- Ильинка (осевая и пешеходный переход);
- Грабцево (пешеходный переход);
- Автомобильный проезд (осевая и пешеходный переход).
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