В Калуге асфальт провалился на улице Комарова

На днях в Калуге на перекрестке улиц Комарова и Плеханова в асфальте образовалась дыра глубиной примерно в 50 сантиметров. Сначала она по калужской традиции была обозначена торчащими палками и ветками, а в пятницу яму огородили решеткой.

Мы отправили запрос в городскую управу с просьбой пояснить, когда будет вестись ремонт. Как оказалось, сейчас устанавливается, кто именно должен проводить работы.

- Управлением делами городского головы отправлен запрос на предоставление топографической схемы для определения владельца коммунальных сетей, - пояснили в управлении городского хозяйства. - Восстановление образовавшегося провала - обязанность владельца сетей.

Перекресток Комарова, Плеханова и улицы Берендяковской - весь в ямах. К тому же тут отсутствуют пешеходные переходы для пересечения улицы Комарова.

Участок улицы Комарова от Плеханова до Каменного моста попал в план ремонта на 2022 год.