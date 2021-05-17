В Калуге семь улиц капитально отремонтируют в 2022 году

В нынешнем году в Калуге в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги» ремонтируют въездные дороги со стороны Правобережья, а также улицу Декабристов и Григоров переулок. А какие дороги в планах на 2022 год, в понедельник, 17 мая, сообщил городской голова Дмитрий ДЕНИСОВ.

В 2022 году будут отремонтированы дороги на семи улицах города:

Чижевского,

Огарева,

Ромодановская,

Новорежская,

Космонавта Комарова (участок дороги от ул. Плеханова до ул. Пушкина),

Энергетиков,

2-й Тульский переулок.

Замена коммуникаций там начнется уже в 2021 году.

- Поручил максимально оперативно и заблаговременно информировать жителей о планируемых работах и возможных перекрытиях, - подчеркнул Денисов. - Особое внимание уделить обеспечению безопасности дорожного движения транспорта и пешеходов. Места проведения работ должны быть оборудованы информационными щитами, ограждениями и предупреждающими знаками.