В Калуге семь улиц капитально отремонтируют в 2022 году
В нынешнем году в Калуге в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги» ремонтируют въездные дороги со стороны Правобережья, а также улицу Декабристов и Григоров переулок. А какие дороги в планах на 2022 год, в понедельник, 17 мая, сообщил городской голова Дмитрий ДЕНИСОВ.
В 2022 году будут отремонтированы дороги на семи улицах города:
- Чижевского,
- Огарева,
- Ромодановская,
- Новорежская,
- Космонавта Комарова (участок дороги от ул. Плеханова до ул. Пушкина),
- Энергетиков,
- 2-й Тульский переулок.
Замена коммуникаций там начнется уже в 2021 году.
- Поручил максимально оперативно и заблаговременно информировать жителей о планируемых работах и возможных перекрытиях, - подчеркнул Денисов. - Особое внимание уделить обеспечению безопасности дорожного движения транспорта и пешеходов. Места проведения работ должны быть оборудованы информационными щитами, ограждениями и предупреждающими знаками.
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