Опубликовано видео массового ДТП на улице Кирова в Калуге

Как мы уже рассказывали, в ночь на пятницу, 11 июня, массовое ДТП произошло на улице Кирова в Калуге у торгового центра «Рио». Наш читатель umike прислал видео с камеры видеонаблюдения, установленной на перекрестке Кирова и Рылеева.

По предварительным данным, в полночь водитель легкового «БМВ» двигался в сторону сквера Мира и опережал попутные автомобили, перестраиваясь из полосы в полосу. После очередного такого маневра машину занесло. «БМВ» отбросило вправо на две другие легковушки, а потом в паркомат и столб.

В УГИБДД по Калужской области нам сообщили, что никто из людей не пострадал.