В Калуге паркомат уничтожен при массовом ДТП на улице Кирова

Около двух часов ночи в пятницу, 11 июня, массовое ДТП произошло на перекрестке улиц Кирова и Герцена в Калуге, у торгового центра «Рио». Как сообщают очевидцы, разбиты как минимум три автомобиля.

Судя по фото с места происшествия, которые выложили в группе «Калуга ДТП», автомобили двигались в сторону сквера Мира. Что стало причиной ДТП, сейчас устанавливается. Пока известно лишь, что «БМВ» влетел в столб. Сбит оказался и паркомат, установленный у края проезжей части.

В УГИБДД по Калужской области нам сообщили, что никто из людей не пострадал.

Напомним, еще одно ДТП в ночь на пятницу произошло в Калуге на улице Ленина. Там разбились «Рено» и «Шкода».