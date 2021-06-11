В Калуге установили канализационные люки с символикой чемпионата мира по футболу
В конце мая в Калуге завершился ремонт улицы Декабристов – первой по программе «Безопасные и качественные дороги» в нынешнем году. Наши читатели обратили внимание, что на тротуаре там появились люки с символикой чемпионата мира по футболу, который проходил в России в 2018 году.
Мы спросили у городской управы, с чем это связано и почему именно на этой улице установлены такие люки.
- Люки на тротуаре с символикой чемпионата мира 2018 года были установлены без какого-либо умысла - были в наличии у подрядчика, подходили по характеристикам, поэтому установили, - пояснили в пятницу, 11 июня, в управлении городского хозяйства.
Футбольные люки на улице Декабристов в Калуге.
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