В Калуге установили канализационные люки с символикой чемпионата мира по футболу

В конце мая в Калуге завершился ремонт улицы Декабристов – первой по программе «Безопасные и качественные дороги» в нынешнем году. Наши читатели обратили внимание, что на тротуаре там появились люки с символикой чемпионата мира по футболу, который проходил в России в 2018 году.

Мы спросили у городской управы, с чем это связано и почему именно на этой улице установлены такие люки.

- Люки на тротуаре с символикой чемпионата мира 2018 года были установлены без какого-либо умысла - были в наличии у подрядчика, подходили по характеристикам, поэтому установили, - пояснили в пятницу, 11 июня, в управлении городского хозяйства.

Футбольные люки на улице Декабристов в Калуге.