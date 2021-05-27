В Калуге завершается ремонт первой в 2021 году улицы в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги».

- Первая пошла, - рассказал городской голова. - Завершили укладку верхнего слоя асфальтобетонного покрытия ЩМА-20 по улице Декабристов. Эта улица станет первой отремонтированной в Калуге в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» 2021 года.

В городской управе также отметили, что гарантия на данную дорогу составит пять лет.

Как сейчас выглядит улица Декабристов? Смотрите на фото: