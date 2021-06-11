В Калужской области крупный град уничтожил посадки на огородах
Как мы уже рассказывали, 8 и 9 июня, в Калужской области бушевали грозы. В Калуге улицы залило водой, а в Малоярославецком районе бед наделал град.
В деревне Веткино рядом с трассой М3 «Украина» град уничтожил посадки на огородах, сообщают местные жители в социальных сетях. Фотографии опубликовала районная газета «Маяк».
Града было столько, что вся поверхность земли стала белой. В некоторых местах он не растаял и через сутки.
Град в деревне Веткино Малоярославецкого района 8 июня 2021 года.
Град не растаял даже за сутки.
Напомним, в Калуге ливневая канализация не справлялась. Калужане сообщали, что подтоплены оказались улицы Кирова, Ленина, Жукова, Чичерина, набережная Яченского водохранилища и другие.
На Правобережье во время грозы отключилось электричество.
В деревне Груздово на окраине города затопило мост.
Подтопило также новое здание музея космонавтики.