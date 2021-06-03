Главные новости в Калужской области 3 июня: нефть в Оке, видео ДТП и новый фонтан

Коротко рассказываем о главных калужских новостях в четверг, 3 июня.

Загрязнение реки

Накануне наши читатели сообщили в масляных пятнах на поверхности Оки в районе понтонного моста. А сегодня этой проблемой занялись все ответственные службы. Утром министерство природных ресурсов и экологии Калужской области подтвердило факт загрязнения реки нефтепродуктами. Вскоре городская управа рассказала, что всему виной стоки из коллектора в Березуйском овраге. Но позже то же Минприроды опровергло эти данные. К тому же грязная вода замечена и выше по течению – в районе Гагаринского моста. Проверка сейчас продолжается.

Авария на Кирова

Мотоциклист и «Лада» столкнулись на перекрестке улиц Кирова и Рылеева в Калуге. Момент ДТП попал на запись камеры видеонаблюдения. Судя по этим кадрам, водитель легковушки не пропустил байкера при повороте налево.

Котлован на месте ротонды

Городской голова опубликовал фото со стройки нового фонтана в скверопарке. Там сейчас огромный котлован. Открыть фонтан обещают к середине августа.

О пользе прививок

Исполняющий обязанности министра здравоохранения Калужской области Константин Пахоменко в четверг призвал всех жителей нашего региона сделать прививку от коронавируса. Вот что он сказал.

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