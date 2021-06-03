В Калуге источник загрязнения Оки нефтепродуктами обнаружен в Березуйском овраге

В Калуге было зафиксировано загрязнение Оки нефтепродуктами. Масляные пятна наши читатели засняли в районе понтонного моста. Ранее информацию комментировало министерство природных ресурсов и экологии Калужской области, а утром в четверг, 3 июня, городской голова Дмитрий ДЕНИСОВ сообщил, что источник загрязнения найден.

- Установили, что источник загрязнения Оки – коллектор, идущий из Березуйского оврага, - отметил Денисов. - На месте работают городские службы – Калугаспецавтодор и отдел по организации защиты населения. Они ищут, откуда нефтепродукты попадают в коллектор. Работают четко и слаженно. Виновные будут найдены и ответят по закону.