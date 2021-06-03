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В Калуге зафиксировано загрязнение Оки нефтепродуктами

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 03.06.2021 09:27 1 1232
В Калуге зафиксировано загрязнение Оки нефтепродуктами

В Калуге в районе понтонного моста зафиксировано загрязнение Оки нефтепродуктами. Видео в соцсетях опубликовал один из наших читателей. А о результатах проверки утром в четверг, 3 июня, сообщило министерство природных ресурсов и экологии Калужской области.

- В соцсетях появились видео, свидетельствующие о пятнах на реке Оке, похожих на нефтепродукты, сопровождающиеся специфическим запахом, - прокомментировали в министерстве. - Сегодня утром сотрудники управления экологического надзора нашего министерства выехали на место для обследования территории в районе понтонного моста и водоохранной зоны реки. Факт загрязнения подтвержден. В настоящий момент отслеживаем движение пятен небольшого размера, проводим мероприятия на водных объектах, впадающих в Оку. Специалисты водоканала предупреждены.

По информации министерства природных ресурсов и экологии, вся информация передана в Росприроднадзор для дальнейшей работы.

- Проводим обследование береговой линии  и водной глади на место выявления слива нефтепродуктов, - заявили также в городской управе Калуги.

UPD. Обнаружен источник загрязнения Оки в Калуге нефтепродуктами.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 03.06.2021 09:27 1 1232
Тэги: происшествие экология видео
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