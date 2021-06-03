Калужское Минприроды опровергло информацию о загрязнении Оки нефтепродуктами из Березуйского оврага

История с загрязнением реки Оки в черте Калуги нефтепродуктами получила продолжение. Как мы уже рассказывали, масляные пятна на поверхности воды наши читатели заметили 2 июня. Утром в четверг городской голова Дмитрий ДЕНИСОВ сообщал, что грязная вода течет из коллектора в Березуйском овраге. Однако позже министерство природных ресурсов и экологии Калужской области опровергло данное утверждение.

- Факт загрязнения водного объекта зафиксирован, - пояснили в министерстве. - Сейчас на месте работает комиссия, включающая сотрудников Калужской межрайонной природоохранной прокуратуры, Росприроднадзора, МЧС, министерства природных ресурсов и экологии Калужской области и городской управы. Комиссией проводятся мероприятия по выявлению источника загрязнения. В настоящий момент источник не выявлен, информация о предполагаемом месте сброса - Березуйском коллекторе - не подтверждена.

В районе Воробьевской переправы аккредитованной лабораторией отобраны пробы воды.

Тем временем проверку по факту загрязнения Оки начала также прокуратура Калужской области.

В «ВКонтакте» калужанин Павел Степанов опубликовал видео, снятое с Гагаринского моста. По нему видно, что загрязненная вода течет со стороны дамбы. Так что если Березуйский овраг и загрязняет реку, то это не единственный исчтоник, так как овраг находится ниже по течению.