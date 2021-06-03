Открытие нового фонтана в Калуге на улице Марата запланировано на середину августа

В Калуге продолжается строительство нового фонтана в парке на месте рынка на улице Марата. В четверг, 3 июня, на месте проведения работ побывал городской голова Дмитрий ДЕНИСОВ.

- Коллеги сообщают, что работы идут без отставаний, - прокомментировал он ситуацию. - Сейчас занимаются монтажом подземного фундамента. Конструкция позволит беспрепятственно обслуживать фонтан, внутри техпомещений будет удобный для рабочих спуск. С понедельника приступят к возведению верхнего уровня. Все необходимые коммуникации — вода и электричество уже были, так что лишний раз рыть траншеи не пришлось. Подвод воды согласовали с «Калугаоблводоканалом».

По словам Денисова, к августу основная часть работ будет завершена.

- Думаю, к середине августа у нового фонтана уже можно будет отдыхать и устраивать фотосессии, - подчеркнул городской голова. - Территорию парка восстановят, тротуарную плитку аккуратно уложат на места, приведут в порядок и газон. Эти моменты особенно буду контролировать.

Напомним, фонтан за 82 миллиона рублей установят в Калуге к 650-летию города. Деньги выделил один из крупных банков в качестве подарка к юбилею.