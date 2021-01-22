В Калуге к 650-летию города установят фонтан за 82 миллиона рублей

Летом 2021 года в Калуге к 650-летию города установят мультимедийный фонтан, сообщает в пятницу, 22 января, пресс-служба правительства Калужской области.

По предварительным подсчетам, стоимость проекта составит 82 миллиона рублей. Эти деньги выделит один из банков.

Место установки нового фонтана сейчас определяется.

Напомним, в Калуге планируют с размахом отметить юбилей города. В нынешнем году должны открыться Дворец спорта и вторая очередь музея истории космонавтики. Праздничную программу пригласили подготовить известного режиссера из Санкт-Петербурга Виктора Крамера. Губернатор Калужской области Владислав Шапша недавно заявил, что к юбилею готовится сюрприз.

День города в Калуге традиционно отмечается в последнюю субботу августа. В нынешнем году это 28 августа.