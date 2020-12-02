Известного режиссера Виктора Крамера пригласили подготовить праздник к 650-летию Калуги

В среду, 2 декабря, губернатор Калужской области Владислав ШАПША встретился с театральным режиссёром и продюсером из Санкт-Петербурга Виктором КРАМЕРОМ.

Темой обсуждения стало предстоящее в 2021 году празднование 650-летия Калуги. Речь шла о возможности участия известного постановщика знаменитых драматических и оперных спектаклей, мюзиклов, городских праздников и шоу в организации и проведении торжественных мероприятий, приуроченных к юбилею областного центра.

- Калуга – город с большими традициями, молодой город, в котором жили и живут выдающиеся люди, - подчеркнул Владислав Шапша. - Важно, чтобы событие осталось не просто датой, чтобы оно запомнилось на многие годы. Мы хотим придать новый импульс развитию нашей замечательной Калуги, открыть новые стороны жизни города.

Виктор Крамер в свою очередь рассказал, что изучил достаточно материалов о Калуге - прочел книги, посмотрел фильмы.

По его словам, есть очень много интересных тем, связанных с нашим городом.

Виктор Крамер.