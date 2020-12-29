В Калуге готовят сюрприз к 650-летию города

В 2021 году Калуге исполнится 650 лет. Как город и весь регион готовятся к этому празднику? Во вторник, 29 декабря, на этот вопрос ответил губернатор Калужской области Владислав ШАПША.

- Так получается, что мы из новогодней столицы сразу перейдем в 650-летие нашей любимой Калуги, - рассказал он в интервью «РИА Новости». - Конечно, мы предпринимаем усилия, чтобы все программы, которые сегодня существуют, изменили облик города в лучшую сторону. Я хочу сказать, что сейчас Калуга получила второе дыхание, живет с уверенным взглядом в будущее. У нас сотни дворов и фасадов домов отремонтированы по программе «Комфортная городская среда». Как я уже говорил, строится дворец спорта – это тоже большой подарок жителям Калуги. Мы начали ремонт набережной. Эти общественные места в Калуге давно требовали внимания, люди просили об этом. Вопросы организации праздника с точки зрения культурно-развлекательных мероприятий, будут решаться оргкомитетом. Многие задумки уже реализуются, но мы хотим оставить это сюрпризом для наших жителей. Но уже сегодня в Калуге серьезно изменился внешний облик – это факт, и это останется с горожанами и после 650-летия, для нас это самое главное.

- А какой сюрприз вы готовите, расскажите?

- Мы провели переговоры с людьми, которые умеют организовывать мероприятия на высоком уровне. Готовим праздничное событие в Калуге. Уверен, к тому времени коронавирус уже сойдет на нет, и мы спокойно без всяких ограничений сможем большим количеством людей собраться и отпраздновать этот день.

В начале декабря, напомним, Шапша встречался с театральным режиссёром и продюсером из Санкт-Петербурга Виктором Крамером. Тогда заявлялось, что они обсуждали как раз 650-летие Калуги.

Ранее губернатор сообщил, когда ждать выхода на плато по заболеваемости коронавирусом, а также поделился информацией о том, когда построят новый коронавирусный госпиталь на Грабцевском шоссе в Калуге.