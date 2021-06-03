Калужский министр здравоохранения – о прививках от коронавируса: «Жители не торопятся вакцинироваться. И очень зря»

Исполняющий обязанности министра здравоохранения Калужской области Константин ПАХОМЕНКО в четверг, 3 июня, призвал жителей нашего региона сделать прививку от коронавируса. Свое обращение он опубликовал на страницах в социальных сетях.

- Мы сейчас видим, что в некоторых регионах наблюдается тенденция к росту заболеваемости новой коронавирусной инфекцией, - отметил Пахоменко. - К сожалению, печальный опыт прошлого года, особенно осенне-зимнего периода, когда больницы были переполнены, и система здравоохранения работала на износ, оказался недостаточно убедительным. Мы видим, что коронавирус никуда не исчез. И сейчас, несмотря на регулярное и бесперебойное поступление вакцин трех видов в наш регион, жители не торопятся вакцинироваться. И очень зря.

По словам главы регионального Минздрава, течение болезни и последствия перенесенного заболевания могут быть крайне тяжелыми и печальными.

- Поэтому настоятельно всем рекомендую не откладывать вакцинацию «в долгий ящик», не надейтесь, что это обойдет стороной и не коснется лично вас, - подчеркнул Пахоменко. - Чем больше людей за короткий промежуток времени вакцинируется - тем скорее сформируется коллективный иммунитет. И все мы сможем вернуться к прежней нормальной жизни.

Напомним, по последним данным оперативного штаба, в Калужской области вакцинировались от коронавируса 99 тысяч человек. Это около 10% от населения региона.