В Калуге 28-летний мотоциклист пострадал в ДТП на улице Кирова

Наш читатель umike прислал запись с камеры видеонаблюдения на перекрестке улиц Кирова и Рылеева, на которую попал момент ДТП.

Как мы уже рассказывали, ДТП с участием мотоциклиста произошло на улице Кирова в Калуге днем 2 июня. В четверг подробности нам сообщили в УГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, около 14:40 водитель «Лады Гранта» двигался по улице Кирова в сторону сквера Мира, на перекрестке с улицей Рылеева поворачивал налево и не пропустил встречного мотоциклиста на «Хонде».

С различными травмами 28-летний мотоциклист госпитализирован в областную больницу в Анненках.