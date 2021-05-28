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Главные новости в Калужской области 28 мая: жуткое ДТП, снос купола и торговля на набережной

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 28.05.2021 20:00 0 1256
Главные новости в Калужской области 28 мая: жуткое ДТП, снос купола и торговля на набережной

Коротко рассказываем о главных калужских новостях в пятницу, 28 мая.

Погиб в лобовом ДТП

Утро началось с печальных вестей из Дзержинского района. Там, в поселке Якшуново недалеко от Калуги, лоб в лоб столкнулись два автомобиля «Лада». Погиб водитель «Весты».

Перемены на паузе

Власти Калуги по-прежнему собираются расширить проезжую часть улицы Достоевского, чтобы движение там стало двухсторонним. Однако пока на это нет денег. По последним заявлениям городской управы, этот вопрос рассмотрят при формировании бюджета на 2024 или 2025 год.

Купол - всё

В пятницу в Калуге снесли купол бывшего рынка. Здание стояло на этом месте в центре города с 1976 года. Торговля там шла до весны 2017-го. Теперь на площадке только груда строительного мусора. Летом здесь начнется возведение нового Театра юного зрителя.

Банкротством по УК

Городской голова Калуги сегодня жестко высказался о некоторых управляющих компаниях, которые задолжали десятки миллионов рублей за потребленные ресурсы. В ближайшие три года 13 коммунальных организаций ждет банкротство.

Дерево для набережной

Тем временем главный архитектор Калуги продолжает работать над набережной Яченского водохранилища. В ближайшее время там собираются установить деревянные павильоны для торговли. Какими они будут? Смотрите в нашей новости.

Суд над юристом

Одна из крупнейших компаний Калужской области потеряла более 100 миллионов рублей. В этом винят юриста этого предприятия. Вместе с ним на скамье подсудимых оказались два его сообщника. Подробности сегодня сообщила прокуратура.

О других событиях в Калуге и Калужской области читайте здесь.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 28.05.2021 20:00 0 1256
Тэги: общество обзор новостей
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