В Калуге движение на улице Достоевского сделают двухсторонним не раньше 2024 года

Власти Калуги по-прежнему собираются расширить проезжую часть улицы Достоевского, чтобы движение там стало двухсторонним. Однако пока на это в бюджете нет денег, сообщили в пятницу, 28 мая, в городской управе.

- Средства на уширение проезжей части с организацией двухстороннего движения по улице Достоевского от улицы Плеханова до улицы Московской, к сожалению, в этом году и плановых 2022 и 2023 не предусмотрены, - пояснили в администрации. - Эти мероприятия будут предложены при формировании проекта бюджета на 2024 и 2025 годы.

О необходимости вновь сделать улицу Достоевского двухсторонней в Калуге заговорили после того, как параллельную ей улицу Дзержинского перекрыл новый парк, разбитый на месте рынка. Городская комиссия по безопасности дорожного движения рекомендовала расширить эту улицу и сделать ее двухсторонней еще в начале 2019 года на участке Марата-Плеханова.