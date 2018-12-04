Дзержинского и Достоевского хотят сделать двухсторонними, а автовокзал перенести

Во вторник, 4 декабря, на комиссии по безопасности дорожного движения депутаты обсудили возможность продления автобусных маршрутов до перекрёстка улиц Рылеева-Достоевского с выездом на улицу Плеханова.

Одна из компаний, занимающаяся проектом развития пассажирских перевозок в Калуге, считает, что жители города поддержат такое предложение.

- Пожелания жителей однозначно: «Да!», - считает представитель компании Андрей ПАШКОВ. – Калужанам необходим остановочный пункт. Предварительно, возможно продление таких маршрутов как №№: 8, 9, 81.

Также Пашков сообщил, что рассматривается возможность сделать улицы Достоевского и Дзержинского двухсторонними с возможностью выезда на Георгиевскую.

- На Георгиевской есть тонкие места – плотная парковка и движение транспортных средств средней и большой вместимости затруднительно. Но целесообразность по указанному маршруту есть, – добавил Пашков.

- Заинтересовал вопрос изменения геометрии улицы Достоевского, организации двухстороннего движения, - отметил начальник отдела ГИБДД УМВД России по Калуге Алексей МОСКАЛЕНКО.

Проектировщики разослали депутатам варианты комплексной схемы реализация дорожного движения в Калуге. Они попросили их внести свои правки.

Депутат Виктор БОРСУК предложил перенести автовокзал со сквера Медсестёр на бывший «белорусский рынок».

- Парковка на месте «белорусского рынка» вообще не востребована, зато получится хороший автовокзал, - считает депутат. - Если эти вопросы решить и открыть улицу Герцена для двухстороннего движения - между Суворова и Кирова, на мой взгляд, это очень сильно разгрузит центр.

Окончательный проект комплексной схемы развития дорожного движения будет готов 20 января.

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