Дзержинского и Достоевского хотят сделать двухсторонними, а автовокзал перенести

Во вторник, 4 декабря, на комиссии по безопасности дорожного движения депутаты обсудили возможность продления автобусных маршрутов до перекрёстка улиц Рылеева-Достоевского с выездом на улицу Плеханова.
Одна из компаний, занимающаяся проектом развития пассажирских перевозок в Калуге, считает, что жители города поддержат такое предложение.
- Пожелания жителей однозначно: «Да!», - считает представитель компании Андрей ПАШКОВ. – Калужанам необходим остановочный пункт. Предварительно, возможно продление таких маршрутов как №№: 8, 9, 81.
Также Пашков сообщил, что рассматривается возможность сделать улицы Достоевского и Дзержинского двухсторонними с возможностью выезда на Георгиевскую.
- На Георгиевской есть тонкие места – плотная парковка и движение транспортных средств средней и большой вместимости затруднительно. Но целесообразность по указанному маршруту есть, – добавил Пашков.
- Заинтересовал вопрос изменения геометрии улицы Достоевского, организации двухстороннего движения, - отметил начальник отдела ГИБДД УМВД России по Калуге Алексей МОСКАЛЕНКО.
Проектировщики разослали депутатам варианты комплексной схемы реализация дорожного движения в Калуге. Они попросили их внести свои правки.
Депутат Виктор БОРСУК предложил перенести автовокзал со сквера Медсестёр на бывший «белорусский рынок».
- Парковка на месте «белорусского рынка» вообще не востребована, зато получится хороший автовокзал, - считает депутат. - Если эти вопросы решить и открыть улицу Герцена для двухстороннего движения - между Суворова и Кирова, на мой взгляд, это очень сильно разгрузит центр.
Окончательный проект комплексной схемы развития дорожного движения будет готов 20 января.
Уважаемые читатели! А как вы оцениваете предложенные изменения? Расскажите в комментариях!
|
Наледь с улицы Заводской до сих пор не убрали 04.12.2018 17:20
Новый светофор заработал на улице Зерновой 30.11.2018 10:09
На улице Тульской запретили парковку 30.11.2018 09:53
Знак «Шипы» отменили 29.11.2018 14:55
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
|Порадовала (0%)
|Возмутила (0%)
|Опечалила (0%)
|Не зацепила (0%)
|
© 2007-2018 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "Городской голова Калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: