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В Калужской области юриста обвиняют в краже более 100 миллионов рублей у крупной фирмы

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 28.05.2021 15:43 0 1142
В Калужской области юриста обвиняют в краже более 100 миллионов рублей у крупной фирмы

В Боровском районе направлено в суд уголовное дело по факту хищения земельных участков и денег одного из крупнейших предприятий Калужской области. Об этом в пятницу, 28 мая, сообщила прокуратура региона.

- Следствием установлено, что в период с 2017 по 2019 годы один из сотрудников юридической службы предприятия, пользуясь доверием генерального директора, обманным путем подписал у него ряд договоров купли-продажи земельных участков общей стоимостью более 100 миллионов рублей в пользу компании, фактически принадлежащей его теще, а также своему знакомому – индивидуальному предпринимателю, - заявили в прокуратуре. - В бухгалтерию предприятия были представлены фиктивные документы о прекращении права собственности на землю.  

Аналогичным образом фигурантом уголовного дела был похищен дорогостоящий автомобиль, принадлежащий предприятию, считают следователи.

Также в прокуратуре отмечают, что злоумышленник обманным путем подписал договор между предприятием и указанной фирмой на предоставление в аренду предприятия земельных участков, к которым фирма мошенников не имела никакого отношения. По данному договору в пользу подельников в общей сумме поступило более 8 миллионов рублей.

- Всем трем фигурантам уголовного дела предъявлено обвинение в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере, - пояснили в прокуратуре области. -     Кроме этого, обвиняемые предприняли меры к легализации похищенного имущества, совершив ряд сделок с похищенным, тем самым скрыв факт его преступного происхождения, в связи с чем им также предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ.

В ближайшее время дело начнет рассматривать суд.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 28.05.2021 15:43 0 1142
Тэги: криминал прокуратура
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