В Калуге планируется обанкротить 13 управляющих компаний в течение трех лет

За ближайшие три года 13 калужских управляющих компаний будут обанкрочены. В пятницу, 28 мая, об этом заявил городской голова Дмитрий ДЕНИСОВ.

- Сейчас в отношении них ведется процедура банкротства, - пояснил глава администрации. - Три будут ликвидированы в этом году, шесть в следующем, остальные четыре – в 2023.

По словам Денисова, в общей сложности эти управляющие компании задолжали «Калугатеплосети» 195,4 миллиона рублей. Большая часть этих долгов – безвозвратные. Их придется списать.

- Суммы просто катастрофические, - считает городской голова. - И в предыдущем трехлетнем периоде такая же была ситуация. Расклад всем, думаю, ясен. Банкротство, ликвидация, «До свиданья, желаю всем успехов в бизнесе», - говорят они нам. Город такое отношение терпеть не собирается. Блокируется целое направление деятельности в Калуге из-за такой позиции управляющих компаний. С таким же постоянством, с каким должники «Калугатеплосети» не платят за тепло и горячую воду, они не платят «Калугалифтремстрою» - за ремонт и обслуживание лифтов. Среди них печально известные «Торговый Дом Асса–Калуга» и «Калуга-Строй».

Как он подчеркнул, с неплательщиками работают, заявления поданы в суд.