Главная Новости Недвижимость и ЖКХ
COVID-19 Фотоконкурс Афиша Кружки и секции Клиника года

В Калуге планируется обанкротить 13 управляющих компаний в течение трех лет

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 28.05.2021 14:44 10 1639
В Калуге планируется обанкротить 13 управляющих компаний в течение трех лет

За ближайшие три года 13 калужских управляющих компаний будут обанкрочены. В пятницу, 28 мая, об этом заявил городской голова Дмитрий ДЕНИСОВ.

- Сейчас в отношении них ведется процедура банкротства, - пояснил глава администрации. - Три будут ликвидированы в этом году, шесть в следующем, остальные четыре – в 2023.

По словам Денисова, в общей сложности эти управляющие компании задолжали «Калугатеплосети» 195,4 миллиона рублей. Большая часть этих долгов – безвозвратные. Их придется списать.

- Суммы просто катастрофические, - считает городской голова. - И в предыдущем трехлетнем периоде такая же была ситуация. Расклад всем, думаю, ясен. Банкротство, ликвидация, «До свиданья, желаю всем успехов в бизнесе», - говорят они нам. Город такое отношение терпеть не собирается. Блокируется целое направление деятельности в Калуге из-за такой позиции управляющих компаний. С таким же постоянством, с каким должники «Калугатеплосети» не платят за тепло и горячую воду, они не платят «Калугалифтремстрою» - за ремонт и обслуживание лифтов. Среди них печально известные «Торговый Дом Асса–Калуга» и «Калуга-Строй».

Как он подчеркнул, с неплательщиками работают, заявления поданы в суд.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 28.05.2021 14:44 10 1639
Тэги: жкх недвижимость ук дмитрий денисов коммуналка
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)
Комментарии читателей: 10 шт.
загрузка комментариев
Новости
ОПРОС
А что для вас главное в такси? 
Всего проголосовало: 809
Новости Обнинска
Новости партнеров
Советы по выбору монтажной пены
Как правильно пользоваться монтажной пеной
Назначение и виды железнодорожных платформ

© 2007-2021 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах активная гиперссылка на главную страницу вида www.kp40.ru обязательна.

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: ev@kp.kaluga.ru, vi@kp.kaluga.ru Отдел рекламы на сайте: sz@kp.kaluga.ru

В России запрещена деятельность организаций: «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымско-татарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля»; «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба».

Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru

Мы в соцсетях

               

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru