В Калужской области водитель «Лады» погиб в лобовом ДТП

Около 9 утра в пятницу, 28 мая, в поселке Якшуново Дзержинского района, недалеко от Калуги, произошло смертельное ДТП. Первые подробности нам сообщили в УГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, на дороге у населенного пункта лоб в лоб столкнулись «Лада Веста» и «Лада Xray».

43-летний мужчина, находившийся за рулем «Весты», скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи.

Точные обстоятельства ДТП устанавливаются, на месте работают сотрудники ГИБДД.

Фото с места ДТП.