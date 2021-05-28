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В Калуге на набережной Яченского водохранилища установят деревянные торговые павильоны

Дмитрий Ивьев , Фото: Алексей Комов.
Опубликовано: 28.05.2021 12:59 9 691
В Калуге на набережной Яченского водохранилища установят деревянные торговые павильоны

В ближайшее время на набережной Яченского водохранилища в Калуге заработают объекты сервисной инфраструктуры. Торговля будет вестись в деревянных павильонах, сообщил 27 мая главный архитектор города Алексей КОМОВ.

- На фото процесс изготовления павильонов на месте и в цеховых условиях, - пояснил он. - Велопрокат, прохладительные напитки и мороженое, сувениры и др. занимают свои места согласно схеме под руководством Управления экономики.

По его словам, павильоны изготавливаются самими калужскими предпринимателями на местных производствах согласно архетипам, разработанным сектором главного архитектора Калуги.

- Легкий калужский «курортный стиль» с применением экологических материалов и актуальных современных решений, - пояснил Комов. - Все павильоны декорируются юбилейной городской символикой, навстречу 650-летию.

Главный архитектор также сообщил, что на набережной появятся и стационарные туалеты. Коммуникации для этого были проложены еще в прошлом году.

 

Дмитрий Ивьев , Фото: Алексей Комов.
Опубликовано: 28.05.2021 12:59 9 691
Тэги: благоустройство алексей комов
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