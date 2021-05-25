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Главные новости в Калужской области 25 мая: рынок без стен, отключения воды и разборки в троллейбусе

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 25.05.2021 20:00 0 88
Главные новости в Калужской области 25 мая: рынок без стен, отключения воды и разборки в троллейбусе

Коротко рассказываем о главных калужских новостях во вторник, 25 мая.

Остатки купола

В Калуге продолжается снос бывшего здания рынка на улице Марата. К 25 мая купол остался без стен. Снести строение планируется к середине июня.

Без горячей и холодной

Коммунальщики предупредили о новых отключениях воды. «Калугатеплосеть» сообщила, у кого не будет горячей воды в течение июня, а «Калугаоблводоканал» рассказал, кому на сутки отключат воду 27 мая.

Избиение в троллейбусе

На улице Луначарского в Калуге произошел конфликт между пассажирами и водителем троллейбуса, следовавшего по маршруту №12. УКТ утверждает, что безбилетный пассажир избил водителя троллейбуса и убежал. Теперь предполагаемого виновника и его спутника пытаются опознать по записи с камеры наблюдения.

Многомиллионный штраф

Калужский суд оштрафовал иностранца сразу на 40 миллионов рублей. Прошлой осенью он попался на взятке сотруднику ФСБ.

Уникальная коллекция

Кто-то собирает марки, кто-то одежду известных брендов. А калужанин Олег Блинов уже более 20 лет коллекционирует автографы и фотографии с футболистами и тренерами мирового уровня. Началось все с калужского стадиона «Центральной» и перенеслось на лучшие арены нашей страны и зарубежья. Коллекция насчитывает более 600 экспонатов. Есть в ней и уникальные вещи.

О других событиях в Калуге и Калужской области читайте здесь.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 25.05.2021 20:00 0 88
Тэги: общество обзор новостей
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