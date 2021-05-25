От Кокорина до Марадоны: калужанин собрал уникальную коллекцию автографов футболистов

Кто-то собирает марки, кто-то одежду известных брендов. А калужанин Олег Блинов уже более 20 лет коллекционирует автографы и фотографии с футболистами и тренерами мирового уровня.

Началось все с калужского стадиона «Центральной» и перенеслось на лучшие арены нашей страны и зарубежья. Коллекция насчитывает более 600 экспонатов. Есть в ней и уникальные вещи.

Наш корреспондент встретился с Олегом Блиновым и узнал, насколько тяжело достается ему каждый автограф и фотография.

Многократный чемпион России Денис Бояринцев на стадионе в Калуге

Начало

- Олег, как в твоей жизни появилось такое необычное увлечение?

- Все началось с калужского «Локомотива» в конце 90-х. С друзьями я стал ходить на стадион «Центральный». Брали автографы у футболистов «Локомотива». Подписи игроков других команд я собирал на одной странице блокнота.

Так в итоге на нем появились автографы будущих футболистов сборной России Дмитрия Сычева и Юрия Жиркова.

- Чью роспись из калужан особенно хотелось получить?

- Конечно, Сергея Волкова. Нравилась игра этого нападающего.

- Как в дальнейшем развивалось твое увлечение?

- Из той компании ребят с «Центрального» я один продолжил заниматься собиранием автографов. У меня была цель – увидеть и пообщаться с футболистами, за чьей игрой я следил раньше только по телевизору.

Это кумиры из миланского «Интера», мадридского «Реала». Конечно, не пропускал мимо себя футболистов московского «Динамо», за которое я болею с детства.

Александр Кокорин в футболке московского "Динамо". Тогда нападающий еще выходил на поле

- Как происходит подготовка к взятию автографа?

- Сначала надо узнать, какие команды из Европы приедут в Москву. Понимаю это по результатам жеребьевки еврокубков. Дальше узнаю, в какой отель поселится команда, делаю это по фото игроков, в соцсетях клуба.

Смотрю на этих фотках на интерьеры отелей поблизости от стадионов, я их все знаю. А дальше уже еду в Москву, если клуб мне, конечно, интересен.

- То есть на сам футбольный матч необязательно попадать?

- Конечно, нет. На стадионе взять автограф – один шанс из миллиона. Игроки, выходящие из раздевалки, обычно не останавливаются. Европейские команды частенько выигрывают в нашей стране. Но даже с хорошим настроением после победы в холодной России они не подойдут к болельщикам.

Калужанин Олег Блинов и Жозе "особенный" Моуринью

- То есть ты «работаешь» для получения автографа с фото в аэропорту и гостинице?

- Да, я заранее продумываю свой маршрут. Основные гостиницы в Москве все знаю. Даже по фотографии легко могу отличить то или иное место.

К тому же, есть друзья-товарищи, которые разделяют мое хобби. Все ребята из Москвы. Всего нас человек 30. Так что общаемся между собой, делимся информацией.

- Кто эти люди, охотники за автографами футболистов?

- Многие из них работают журналистами в крупных российских изданиях. Конечно, у них больше возможностей, чем у меня. Им просто легче попасть к футболистам.

Калужанин Олег Блинов со своим кумиром - легендарным испанцем Раулем

Невольно обманул Марадону

- Скажи, как ведут звездные футболисты мирового уровня? Наверняка бывают неприятные ситуации.

- Есть несколько игроков, с которыми больше даже видеться не хочется.

Известные нападающие Луис Суарес, Диего Форлан… Они всегда говорят, что дадут автограф позже. Но этого никогда не случится.

- Кто еще всегда отказывается от автографов?

- Марадона никогда не фотографировался. Хотя два снимка с аргентинской легендой у меня есть.

Однажды я спросил Марадону по-испански, могу ли я сфотографироваться с ним? Он ответил положительно. Но, видимо, подумал, что я просто хочу его сфотографировать.

Даже попасть в кадр с великим Марадоной - большое счастье

- После получения автографа общение с футболистом может продолжиться?

- Бывают такие случаи, но не очень часто. Например, чемпион мира Марко Матерацци был на матче «Динамо» - «Анжи». Я случайно поздним вечером увидел итальянца на выходе со стадиона. Побежал за ним. Но его охранник меня оттолкнул.

Матерацци остановился. Он успокоил охранника, взял фотоаппарат и сделал со мной селфи.

Чемпион мира Марко Матерацци сделал селфи с Олегом Блиновым

Общение получается более длительным, когда ты протягиваешь футболистам их фотографию, сделанною тобою же, скажем, год назад. Игроки узнают себя, смеются.

Интересный случай произошел с португальскими легионерами московского «Динамо» Манише и Коштиньо. Один из них увидел фотографию другого и сказал, что он сейчас похудел, а тогда был толстым. Они долго смеялись, шутили на смеси испанского и португальского.

Олег Блинов с экс-тренером сборной России голландцем Гусом Хиддинком

Достать даже в Дубае

- С твоим хобби необходимо знать основы многих языков.

- Основные фразы точно надо выучить. Но сейчас я дальше пошел, учу испанский.

- Чем ты больше всего гордишься в своей коллекции?

- В Испании я болею за мадридский «Реал» с 1998 года. Они приехали в Москву. Тогда «Реал» тренировал Жозе Моуриньо. Я узнал, в какой гостинице остановились испанцы. Стоял в лобби, ждал игроков. Увидел человека в экипировке «Реала». Оказалось, что это администратор команды.

У меня была футболка испанцев и стопка фотографий для автографов. Объяснил администратору, что мне нужны автографы на футболке. Испанец ее забрал и ушел.

На следующий день я стоял возле стадиона, «Реал» проводил тренировку. Администратор, как мы и договорились накануне, вынес футболку с автографами всех игроков и тренеров. Это и Криштиану Роналду, и Касильяс, и Бензема. Я думал, что пару человек распишется. А тут все звезды.

Футболка мадридского "Реала" с автографами самых крутых футболистов современности королевского клуба

- Футболка, насколько я знаю, получила еще несколько автографов?..

- Да, я добрал на майку подписи Рауля, Роберто Карлоса, Морьентеса. В общем, там все звезды королевского клуба последних 30 лет.

- Такие футболки в России еще есть?

- Думаю, что нет. Знаю даже, что сейчас эта футболка стоит больших денег, но я никогда ее не продам.

- Знаю, ты достаешь футболистов не только в Москве и даже не только в России…

- Да. Я отдыхал в Дубае. Подгадал так, чтобы попасть туда в то же это время, когда там же тренировалось московское «Динамо».

Сделал несколько фотографий с известными игроками и тренерами. Также передал флаг Александру Кокорину, который в автобусе дал расписаться на нем футболистам.

Олег Блинов с легендарным шведским нападающим Златаном Ибрагимовичем

Автографы мечты

- Большинство твоих знакомых и друзей понимают твое хобби?

- Тех, кому интересен футбол, я даже привлекаю к этому процессу. Сначала они явно не понимают, зачем этим занимаются. А потом втягиваются в процесс, получают адреналин.

- Каких автографов не хватает в твоей коллекции?

- Мой любимый игрок – Рауль. Я долго стремился взять у него автограф и сфотографироваться. Но, к сожалению, этот план удалось реализовать только после завершения карьеры испанца.

Рауль приехал в качестве тренера юношеской команды «Реала». Я был на матче испанского клуба. И этот автограф, наверное, стал самым быстрым в моей жизни. А ведь я его так долго ждал. 20 минут ожидания, и Рауль расписался, мы сделали несколько фотографий.

Не хватает автографа Пеле, но вряд ли получится его взять. Надо ехать в Бразилию.

А так у меня есть, наверное, автографы всех действующих самых известных футболистов современности. Криштиану Роналду, Месси, Рональдиньо, Ибрагимовича...