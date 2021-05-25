В Калуге 22 котельные прекратят подачу горячей воды в июне
В начале июня в Калуге начнутся профилактические работы на котельных Из-за этого со 2 июня коммунальщики начнут отключать горячую воду. График во вторник, 25 мая, опубликовало МУП «Калугатеплосеть». Всего в списке 22 котельные.
Отключение котельных в Калуге со 2 по 15 июня:
- Энтузиастов, 6б;
- Дорожная, 21;
- Байконурская, 11;
- Азаровская, 13а.
Отключение котельных в Калуге с 15 по 28 июня 2021 года:
- Грабцевское шоссе, 35;
- Молодежная, 3а;
- Максима Горького 1б;
- Клюквина, 3а;
- Веры Андриановой, 64а;
- Ленина, 26а;
- Маяковского 59.
Отключение котельных в Калуге с 21 по 25 июня 2021 года:
- Грабцевское шоссе, 115а.
Отключение котельных в Калуге с 23 июня по 6 июля 2021 года:
- 1-й Академический проезд, 29;
- Генерала Попова, 28а;
- Генерала Попова, 18а;
- Генерала Попова, 4а;
- Генерала Попова, 5;
- Генерала Попова, 7;
- Генерала Попова, 9;
- 5 Квартал д. Квань, д. Верховая;
- 10 Квартал д. Квань, д. Верховая;
- Энергетиков, 35.
- Просим с пониманием отнестись к временному отключению подачи горячей воды, - говорится в сообщении «Калугатеплосети». - Качественно произведенное техническое обслуживания систем подачи горячей воды в летний период - залог бесперебойной работы в осенне-зимний период.
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