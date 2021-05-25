В Калуге 22 котельные прекратят подачу горячей воды в июне

В начале июня в Калуге начнутся профилактические работы на котельных Из-за этого со 2 июня коммунальщики начнут отключать горячую воду. График во вторник, 25 мая, опубликовало МУП «Калугатеплосеть». Всего в списке 22 котельные.

Отключение котельных в Калуге со 2 по 15 июня:

Энтузиастов, 6б;

Дорожная, 21;

Байконурская, 11;

Азаровская, 13а.

Отключение котельных в Калуге с 15 по 28 июня 2021 года:

Грабцевское шоссе, 35;

Молодежная, 3а;

Максима Горького 1б;

Клюквина, 3а;

Веры Андриановой, 64а;

Ленина, 26а;

Маяковского 59.

Отключение котельных в Калуге с 21 по 25 июня 2021 года:

Грабцевское шоссе, 115а.

Отключение котельных в Калуге с 23 июня по 6 июля 2021 года:

1-й Академический проезд, 29;

Генерала Попова, 28а;

Генерала Попова, 18а;

Генерала Попова, 4а;

Генерала Попова, 5;

Генерала Попова, 7;

Генерала Попова, 9;

5 Квартал д. Квань, д. Верховая;

10 Квартал д. Квань, д. Верховая;

Энергетиков, 35.

- Просим с пониманием отнестись к временному отключению подачи горячей воды, - говорится в сообщении «Калугатеплосети». - Качественно произведенное техническое обслуживания систем подачи горячей воды в летний период - залог бесперебойной работы в осенне-зимний период.