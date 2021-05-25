Главная Новости Недвижимость и ЖКХ
COVID-19 Фотоконкурс Афиша Кружки и секции Клиника года

В Калуге 22 котельные прекратят подачу горячей воды в июне

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 25.05.2021 15:09 3 1461
В Калуге 22 котельные прекратят подачу горячей воды в июне

В начале июня в Калуге начнутся профилактические работы на котельных Из-за этого со 2 июня коммунальщики начнут отключать горячую воду. График во вторник, 25 мая, опубликовало МУП «Калугатеплосеть». Всего в списке 22 котельные.

Отключение котельных в Калуге со 2 по 15 июня:

  • Энтузиастов, 6б;
  • Дорожная, 21;
  • Байконурская, 11;
  • Азаровская, 13а.

Отключение котельных в Калуге с 15 по 28 июня 2021 года:

  • Грабцевское шоссе, 35;
  • Молодежная, 3а;
  • Максима Горького 1б;
  • Клюквина, 3а;
  • Веры Андриановой, 64а;
  • Ленина, 26а;
  • Маяковского 59.

Отключение котельных в Калуге с 21 по 25 июня 2021 года:

  • Грабцевское шоссе, 115а.

Отключение котельных в Калуге с 23 июня по 6 июля 2021 года:

  • 1-й Академический проезд, 29;
  • Генерала Попова, 28а;
  • Генерала Попова, 18а;
  • Генерала Попова, 4а;
  • Генерала Попова, 5;
  • Генерала Попова, 7;
  • Генерала Попова, 9;
  • 5 Квартал д. Квань, д. Верховая;
  • 10 Квартал д. Квань, д. Верховая;
  • Энергетиков, 35.

- Просим с пониманием отнестись к временному отключению подачи горячей воды, - говорится в сообщении «Калугатеплосети». - Качественно произведенное техническое обслуживания систем подачи горячей воды в летний период - залог бесперебойной работы в осенне-зимний период.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 25.05.2021 15:09 3 1461
Тэги: коммуналка жкх вода
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)
Комментарии читателей: 3 шт.
загрузка комментариев
Новости
ОПРОС
А что для вас главное в такси? 
Все опросы
Новости Обнинска
Новости партнеров
Почему станки б/у востребованы у предпринимателей?
Органические продукты от производителей из США
Ремонт холодильников в Минске

© 2007-2021 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах активная гиперссылка на главную страницу вида www.kp40.ru обязательна.

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: ev@kp.kaluga.ru, vi@kp.kaluga.ru Отдел рекламы на сайте: sz@kp.kaluga.ru

В России запрещена деятельность организаций: «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымско-татарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля»; «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба».

Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru

Мы в соцсетях

               

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru