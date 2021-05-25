В Калуге на четырех улицах отключат холодную воду 27 мая

В четверг, 27 мая, в Калуге отключат холодную воду в домах на четырех улицах. Это связано с проведением работ по переврезке магистрального водопровода, сообщили во вторник в «Калугаоблводоканале».

Отключение холодной воды в Калуге с 10:00 27 мая до 8:00 28 мая:

ул. Московская, 314, 316, 318, 324, 326, 328, 330,

ул. Терепецкая, 1, 5, 7,

ул. Терепецкое Кольцо, 1, 1а, 1б, 12,

бул. Моторостроителей, 23.

- После проведения ремонтных работ возможно кратковременное появление примесей в воде, - предупредили в водоканале.

Для уточнения информации о подвозе воды калужан просят звонить по телефону 211-112.

Ранее мы сообщали, что со 2 июня в Калуге начнутся отключения горяей воды. Опубликован график.