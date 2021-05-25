В Калуге безбилетного пассажира обвинили в избиении водителя троллейбуса

Во вторник, 25 мая, на улице Луначарского в Калуге произошел конфликт между пассажирами и водителем троллейбуса, следовавшего по маршруту №12. Подробности сообщили в официальном сообществе «Управления калужского троллейбуса» в «ВКонтакте».

- Сегодня в районе 10 часов утра произошел инцидент с водителем троллейбуса маршрута №12, а именно, на ост. библиотека им. Белинского зашли в салон троллейбуса двое молодых людей в состоянии алкогольного опьянения, водитель попросил оплатить за проезд, после чего один из молодых людей накинулся на водителя троллейбуса с кулаками, молодые люди с места происшествия скрылись, - заявили в УКТ. - Как итог водитель троллейбуса получил травмы лица и был доставлен скорой помощью в областную больницу. На место прибыли сотрудники полиции, решается вопрос возбуждения уголовного дела. Просим оказать содействие в установлении личностей!

УКТ опубликовало скриншот с записи камеры видеонаблюдения. На вид молодым людям - около 20-25 лет.